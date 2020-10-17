Kılıçdaroğlu: Seçim, demokratlarla diktatörler arasında geçecek

17 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

Kılıçdaroğlu, dün “Adım Adım İktidara Projesi Tanıtım ve İlk Eğitim Toplantısı”na katılarak CHP’nin 37. olağan kurultayında kabul edilen “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”ni açıkladı. İstanbul’da Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, eleştirelere yanıt vererek “Bizim siyaset tarihimizde son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan partilerden biri CHP’dir. Her soruna yetkin kadrolarıyla çözüm üreten tek parti CHP’dir” dedi. Geçen yüzyılda Milli Kurtuluş Savaşı’nın verilerek Cumhuriyetin kurulduğunu anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, “İkinci yüzyıl beyannamesi ise hiçbir toplumsal sınıfı, kişiyi, kimliği, yaşam tarzını, inancı dışlamayan bir beyannamedir. Türkiye’yi ikinci yüzyıla güçlü bir şekilde sokacak, güçlü bir Türkiye inşa edecektir. Etnik kimlik, yaşam tarzı, inanç üzerinden siyaset, tarihin tozlu raflarında kalmak zorunda. Kutuplaşan bir Türkiye, bize göz diken egemen güçlerin arzu ettikleri bir Türkiye’dir” diye konuştu.

‘BEKA SORUNU BUDUR’

Türkiye’deki gençlerin yurtdışına gitmek istediğini anlatan Kılıçdaroğlu, “‘İmkânınız olsa yurtdışına yerleşip orada yaşamak ister misiniz?’ sorusuna gençlerin yüzde 62.5’i ‘Evet’ yanıtını verdi. AKP’li gençlerin de yüzde 47.3’ü, giderim diyor. Önümüzdeki ciddi tehlikeyi görüyor musunuz? Hani sayıları yüzde 10-20 olsa tamam da eğer yüzde 62.5 ise oturup düşünmemiz gerekiyor. Bir ülke kendi gençliğini kaybederse Türkiye’nin beka sorunu budur” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, kadınlara siyasete girme çağrısı da yaptı. Türkiye’de Meclis’in ve anayasanın askıya alındığı bir sürecin yaşandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bir ülkede yasama, yargı ve yürütme bir kişinin kontrolü altına girerse o ülkede felaket olur. İflas eden bir yargı sistemiyle karşı karşıyayız. Yargının kendi içinde bir iç dinamiği var. AİHM’ye kadar uzanan bir zincirimiz var. Ama alt mahkeme, en üst mahkemenin verdiği karar beni bağlamaz diyorsa çürüme oradan başlıyor. Adaletsizlik, hukuksuzluk oradan başlıyor. Nasıl bir felaketle karşı karşıya olduğumuzun bilinmesi lazım” dedi. Erken seçim tartışmalarını da değerlendiren Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Olası bir seçim sağ-sol seçimi değil, kendi ülkesinde düşüncesini özgürce ifade etmek isteyen demokratlarla, hayır bir kişi konuşsun diyen otoriter rejim yanlıları arasındaki seçimdir. Bu çerçeveden olaya bakamazsanız otoriter rejimlerin tutsağı haline gelirsiniz. Niye seçimden korkuyorlar, çünkü gideceklerini biliyorlar. Erken seçim Kılıçdaroğlu’nun değil, esnafın, işçinin, sanayicinin talebidir.”

Toplantıda konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 21 Ekim gününden itibaren beyannameyi sokakta yurttaşlara anlatacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İSKİ Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Kurbağalıdere ve bitme noktasına gelen Kadıköy’deki “Gazhane Enerji Müzesi ve Kültür Kompleksi”nde incelemelerde bulundu. Kompleks içindeki tarihi bir binanın Abdülhamit döneminde yapıldığı bilgisini alan Kılıçdaroğlu, “Yani Abdülhamit’in mirasına sahip çıkıyoruz değil mi” diye sordu.

‘ŞAHSIM DEVLETİNİN HÂKİMLERİYİZ’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkeme-si’nin Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali ve yeniden yargılama kararına direnen 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Yargı sistemi iflas etti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, verdiği kararla ‘Biz hukukun üstünlüğüne ve vicdani kanaatine göre karar veren mahkeme değiliz. Öyle olmadığımız için de anayasa ve yasalar bizi bağlamaz. Biz gücümüzü anayasadan değil, Saray’dan alıyoruz. Milletvekilinin yeniden dokunulmazlık kazanması da bizi bağlamaz, biz yargılayıp mahkûm ederiz. Biz hukuk devletinin değil, şahıs devletinin hâkimleriyiz’ diyor. Bu hâkimler, ‘Şahsım devletinin hâkimleriyiz, yaptığımız hizmetlerimizle üst makamlara atanmayı bekliyoruz’ mesajı veriyor. Adaletin olmadığı yerde devlet yoktur. Devletin dini adalettir. Adaleti yok ederseniz devleti, insanlığı, ekosistemi yok edersiniz” dedi.