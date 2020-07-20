Kılıçdaroğlu: ‘Siyasete girmeyin, vatandaşla ilgilenin’

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Daha önce de büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta bir araya geldiği il belediye başkanlarına ise “Siyasete girmeyin, vatandaşla ilgilenin. Siyaseti biz sizin yerinize yapıyoruz” dediği öğrenildi.

CHP’nin 25-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak kurultayı öncesinde son MYK toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Pandemi dolayısıyla yaklaşık 3 aydır video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen MYK toplantısı bugün yüz yüze düzenlenecek.

Kılıçdaroğlu’nun kurultay öncesi son MYK toplantısında kurmaylarına kısa bir değerlendirmede bulunması da bekleniyor. Kurultay öncesi sırasıyla il başkanları ve büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, pandemide il belediye başkanlarının yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir belediyeleri ile il belediyeleri arasındaki iletişimin güçlü olması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu’nun il belediye başkanlarına, “Sakın yakınmayın. ‘Belediye meclisinde çoğunluğum yok, beni engelliyorlar’ demeyin. Engelleyeceklerini zaten biliyorduk” dediği belirtildi.

MANİFESTO AÇIKLANACAK

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun partisinin 37. Olağan Kurultayı’nda CHP’nin daha önceki bazı kurultaylarında olduğu gibi kapsamlı bir manifesto açıklamaya hazırlandığı öğrenildi. CHP’nin 14. Kurultayı’nda “İlk Hedefler Bildirgesi” olarak adlandırılan ve partinin politikalarında kapsamlı değişiklikler öngören bildiriye benzer bir içerikte 37. Kurultay’da bir bildirgenin açıklanacağı ifade ediliyor.

İktidar vurgusuyla yapılacak kurultayda bu kapsamda CHP iktidarında devlet yönetiminde uygulanacak politikaların sıralanacağı, yeni anayasa, demokratik parlamenter sistem ve sosyal devlet vurgusunun yapılacağı ifade ediliyor.