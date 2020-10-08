Kılıçdaroğlu talimat verdi: CHP’li vekiller esnaf için sahaya iniyor

08 Ekim 2020 Perşembe, 15:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, okulların kapalı olmasının esnafa etkisi konusunda tamamlanan çalışma sonrası milletvekillerine yeni bir çalışma yapılması için talimat verdi. CHP, bu kez KOBİ’lerin pandemiden nasıl etkilendiği konusunda 81 ilde çalışma yapacak.

Çalışma; işletme sahipleri ve çalışanların sorunlarının tespiti, çözümü noktasındaki beklentileri ve çözüm önerilerini belirleme amacıyla yapılacak. Çalışma için milletvekilleri, işletme sahipleri ve çalışanlarla yüz yüze görüşmeler yapacak.

Bu kapsamda, Grup Başkanvekili Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzalı bilgilendirme yazısıyla, milletvekillerinin 8-28 Ekim arasında sahaya ineceği iller netleşti. Milletvekillerinden yapacağı çalışmaları raporlaştırarak grup bürosuna 28 Ekim’e kadar teslim etmesi de istenildi.