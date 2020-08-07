Kılıçdaroğlu talimat verdi, İnce’nin kuracağı iddia edilen parti tartışmalarından uzak durulacak

07 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

İnce’nin doğrudan bir açıklama yapmaması durumunda CHP içinde sessiz kalınması eğiliminin sürmesi bekleniyor. Parti kaynakları bu hafta sonu gerçekleşecek parti meclisi (PM) toplantısında Kılıçdaroğlu’nun bu konuda dolaylı bir mesaj verebileceğini belirtiliyor.

MYK’nin belirlenmesinin ardından İnce’nin parti kurma tartışmalarıyla ilgili partinin tavrının netleşeceği dile getiriyor. Parti içinde İnce’nin parti kurma hamlesinin MYK’de denklemi değiştirebileceği de konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu’nun İnce nedeniyle partiden olası kopuşları engellemek için Hakkı Suha Okay’a MYK’de görevlendirerek mesaj verebileceği dile getirilirken; Bülent Tezcan’a da görev vererek İnce’ye yönelik net bir çıkış yapabileceği de değerlendiriliyor.

ÖNCE İSTANBUL

CHP sessizliğini korurken, Muharrem İnce cephesinde de görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor. Edinilen bilgiye göre, İnce’nin mevcut bazı belediye başkanlarıyla temas kurduğu dile getiriliyor.

İnce’nin görüşme trafiğini şu an ağırlıklı olarak İstanbul’dan yürüttüğü, İstanbul’daki örgütlenmeyi tamamlamasının ardından Ankara’da temaslarda bulunacağı kaydediliyor. İnce’nin parti kurup kurmama konusundaki son kararını Türkiye genelinde yapılan kapsamlı bir ankete göre belirleyeceği ifade ediliyor.

Anket sonuçlarına göre İnce’nin parti kurmak yerine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir süreci yürütebileceği de konuşuluyor. Muharrem İnce’nin görüşme trafiğini CHP’de ağırlığı olan bazı eski siyasetçilerin çocukları üzerinden de yürüttüğü ifade ediliyor. Bu kapsamda bazı eski milletvekillerinin çocuklarıyla görüşmelerin yapıldığı kaydediliyor.