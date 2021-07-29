Kılıçdaroğlu, tepki gösterdi ve sordu: Bu bir sabotaj mı?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdi de Marmaris’ten yangın haberleri geliyor. Bu bir sabotaj mı, devlet bunu mutlaka tespit edecektir" paylaşımı yaptı.
Antalya Manavgat'ta ikinci gününe giren orman yangınından sonra bu kez Muğla Marmaris'te de ormanlık alanda yangın çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin!" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
BU BİR SABOTAJ MI?
Şimdi de Marmaris’ten yangın haberleri geliyor. Bu bir sabotaj mı, devlet bunu mutlaka tespit edecektir. Ormanlarımızın, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, ormanlarda yaşayan canlıların hesabı sorulur. Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin!
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