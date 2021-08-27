Kılıçdaroğlu: TOKİ ve AFAD borçlandırırsa 11 CHP'li başkan üstlenecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "TOKİ ve AFAD vatandaşı borçlandırırsa 11 büyükşehir belediye başkanı borcu üstlenecek" diye konuştu.
Muğla'da büyükşehir belediye başkanları toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AFAD ve TOKİ'nin yangın bölgesindeki yurttaşları borçlandırma ihtimaline ilişkin, "TOKİ ve AFAD vatandaşı borçlandırırsa 11 büyükşehir belediye başkanı borcu üstlenecek''' ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"UMARIM THK AYAĞA KALKAR"
Bir dayanışma kültürü sergilendi. Türk Hava Kurumu'nun yeniden OGM ile işbirliği yaparak ve kendi yangın söndürme filolarını kurmasını istiyoruz. Şu an kayyum heyeti tarafından yönetiliyor. Davalar açılmış durumda. Umarız mahkeme bir an önce genel kurul yapılması yönünde bir karar verir ve THK ayağa kalkar. Biz de ayağa kalkması için elimizden geleni yapacağız.
11 BAŞKAN BORCU ÜSTLENECEK
TOKİ ve AFAD kendilerine verilen görevini yapmaya çalışıyor. Ancak yurttaşların belli oranda borçlanacaklarını biliyoruz. AFAD ya da TOKİ herhangi birini borçlandırdığında biz 11 büyükşehir belediyesi olarak vatandaşa yüklenen bu borcu üstleneceğiz.
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