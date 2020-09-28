Kılıçdaroğlu: 'Türkiye’nin ayıbı'

28 Eylül 2020 Pazartesi, 06:00

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu en son, partisine üye olan Ankara’nın Balâ ilçesinde yaşayan 2002 doğumlu Hacı Mehmet Tuncer’i telefonla aradı.

Görüşmede Kılıçdaroğlu, her üniversite öğrencisinin bilgisayarının olması gerektiğine dikkat çekerek şunları kaydetti: “Gençlerimizin bir kısmının elinde bilgisayar olmaması, evinde internet olmaması, 21. yüzyıl Türkiyesi’nin büyük bir ayıbı. Evrensel Hizmet Fonu diye bir fon var. Bu fonda biriken paralar var; Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ile işbirliği yaparak bilgisayarı olmayan öğrencilere destek sağlayabilir. 21. yüzyılın Türkiyesi’nde evinde televizyonu olmayan 750 binin üzerinde hane var. 2 milyonun üzerinde internete erişemeyen aile var. Televizyonu olup 6’dan fazla nüfusu olan 2 milyonun üzerinde olan hane var.”

Öte yandan, parti kaynakları 1 - 25 Eylül tarihleri arasında CHP’ye üye olanların sayısının 2 bin 80 kişi olduğunu, aynı tarihlerde parti üyeliğinden 2 kişinin istifa ettiğini, disiplin suçundan 11 kişinin üyeliğinin düşürüldüğünü bildirdi. 2019-2020 arasında CHP’ye 43 bin kişinin katıldığı açıklandı.