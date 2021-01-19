Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'na CNN Türk, NTV ve Habertürk'te yer verilmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyareti sonrası yaptıkları ortak basın açıklaması CNN Türk, NTV ve Habertürk'te yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2021 Salı, 03:08
Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'na CNN Türk, NTV ve Habertürk'te yer verilmedi
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Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın saldırıya uğramasının ardından bugün saat 21:00'de Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. 21:41'de iki lider basının karşına geçti.

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun açıklamalarını Halk TV, KRT ve Tele 1 dışında hiçbir kanal canlı yayınlamadı. Özellikle açıklamaların, haber kanalı olan CNN Türk, NTV ve Habertürk'te canlı verilmemesi dikkat çekti.


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