Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'na CNN Türk, NTV ve Habertürk'te yer verilmedi

19 Ocak 2021 Salı, 03:08

Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın saldırıya uğramasının ardından bugün saat 21:00'de Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. 21:41'de iki lider basının karşına geçti.

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun açıklamalarını Halk TV, KRT ve Tele 1 dışında hiçbir kanal canlı yayınlamadı. Özellikle açıklamaların, haber kanalı olan CNN Türk, NTV ve Habertürk'te canlı verilmemesi dikkat çekti.