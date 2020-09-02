Kılıçdaroğlu, Yunanistan ile yaşanan gelişmeleri MYK toplantısında değerlendirdi: Savaşı kimse istemez

02 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:

“Bir Türk-Yunan savaşı her iki milletin, istemediği bir şeydir. Biz bölgede barışı ve zenginliği büyütecek politikalar geliştirmeliyiz. Sorunlarımızı diplomasiyi kullanarak çözmeliyiz. Elbette ki Türkiye’nin en küçük bir hakkının hukukunun çiğnenmesine göz yummayacağız. Elbette ki sonuna kadar Türkiye’nin hakkını ve hukukunu savunacağız. Ama başka güçlerin Türkiye ile Yunanistan’ı savaştırmasına da seyirci olmayız. Bu kapsamda Yunanistan’ın Meis Adası açıklarında Türkiye’yi kışkırtan tutumlarını şiddetle kınıyoruz. Bu noktada AB, Yunanistan ve BM uyarılmalıdır. Türkiye, kendi doğal zenginliklerini üretmek kullanmak ve buralardaki hakkını korumak konusunda hak sahibidir. Bu hakkı hiç kimseye devretmeyiz. Türkiye asla bir güvenlik zafiyeti içine düşmemelidir. Bu konuda her önlem alınmalıdır.”

Kılıçdaroğlu, dış politika meselelerinden iç politika malzemesi yaratmanın devlet aklı ile bağdaşmayacağını söyledi. MYK üyelerinin bölgenin giderek ısındığı yorumları üzerine Kılıçdaroğlu, “Diplomasi bunun için gerekli. Diğer ülkelerle özellikle Mısır ile geliştireceğimiz ilişkiler ve karşılıklı olarak büyükelçiliklerin açılmasını sağlayacak görüşmeler Türkiye’yi çok rahatlatır. Bunun için çaba göstermeliyiz” yorumunu yaptı.

‘YOKSULLAR YALNIZ BIRAKILDI’

Ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendiren Kılıçdaroğlu, “İşsizlik, dayanılmaz bir boyut aldı. Pandemiyi yönetemedikleri şimdi daha iyi görülüyor. Yoksullar hem yoksulluklarıyla hem de pandemi sürecinin yalnızlığı ile baş başa bırakıldı” diye konuştu.

MYK toplantısında pandemiyle ilgili açıklanan verilerin gerçeği tam olarak yansıtmadığı yorumları üzerine de Kılıçdaroğlu, “Devlet yalan söylemez. Yalanla yönetilen devletin geleceği olmaz. Devlet adamı dürüst olmalıdır, halkına yalan söylememelidir” dedi. Kılıçdaroğlu, “Her gün bir iki sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bütün sağlık çalışanları ‘Artık tükendik bizi duyun’ diyor. Ama onları duymamakta ısrar eden, taleplerini görmezden gelen, ihtiyaçlarını karşılamayan bir Saray düzeni var. Biz bu insanların yanında olmaya, onlara her türlü olanağı sunmaya devam edeceğiz. Onların sesi olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun TİP Milletvekili Barış Atay’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği de belirtildi.