Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren kadının kim olduğu ortaya çıktı
Çorum’da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren kadın AKP üyesi çıktı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum ziyaretinde hal-hatır sormak için yanına yaklaştığı M.A’nın tepkisiyle karşılaşmıştı. Kılıçdaroğlu'na "İyiyiz, sakın çocuğuma dokunma. Hadi yürü yürü" diyen kadının AKP üyesi olduğu ortaya çıktı.
M.A’nın oğlu B.A’nın da Çorum merkez Karakeçili mahallesi AKP mahalle teşkilatında görev yaptığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz Perşembe günü Çorum’da yurttaşlarla bir araya gelmişti.
Çarşıda esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yurttaşların sorunlarını dinleyip, sorularına yanıt vermişti. Esnaf ziyareti sırasında bebek arabalı bir kadın, kendisine hâl hatır soran Kılıçdaroğlu’na, “İyiyiz, sakın çocuğuma dokunma. Hadi yürü yürü” demişti.
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