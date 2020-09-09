Kılıçdaroğlu'ndan 9 Eylül paylaşımı

09 Eylül 2020 Çarşamba, 14:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle;

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümü kutlu olsun! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi, kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor; İzmirlileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. #9Eylül