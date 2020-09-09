Kılıçdaroğlu'ndan 9 Eylül paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle;
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümü kutlu olsun! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi, kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor; İzmirlileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. #9Eylül
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