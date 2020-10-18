Kılıçdaroğlu’ndan 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı. CHP lideri, "Ermeni yönetiminin Azerbaycan topraklarını işgal etmesi asla kabul edilemez" dedi.
Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.
İşgal edilen toprakları için mücadele eden Azerbaycan'ı saygıyla ve sevgiyle selamladığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"O yiğit insanlar kendi ülkelerinin, insanlarının haklarını koruyorlar. Sadece bizim değil aslında bütün demokrat dünyanın Azerbaycan'a destek vermesi lazım. Kaldı ki Sayın Aliyev çok güzel bir tanımlama yaptı. 'Biz Ermeni halkına düşman değiliz Ermeni yönetiminden şikayetçiyiz'. Dost olarak iki halk yan yana gelebilir ama Ermeni yönetiminin Azerbaycan topraklarını işgal etmesi asla kabul edilemez. Biz onların her zaman yanındayız."
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