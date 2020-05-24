Kılıçdaroğlu’ndan bayram mesajı: Haksızlık karşısında susmayanlar çoğalıyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, pandemi süresince kimseyi ötekileştirmediklerini kaydederek adalet vurgusu yaptı: Hangi görüşten olursa olsun milyonlarca vatandaşımızın, ‘hakkın, hukukun ve adaletin’ hakim olduğu bir Türkiye hedefine doğru, hep birlikte yürümekte olduğunu; ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz susmayacağız’ diyenlerin çoğaldığını görüyorum.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu, mesajında koronavirüs salgınına da değinerek, CHP’li belediyelerin salgın süresince yardımlarda kimseyi ötekileştirmediğine dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:
“Kovid-19 salgını, Ramazan ayını huzur ve güven içinde geçirmemizi engelledi; dini ve beşeri geleneklerimizi dahi değiştirdi. Ancak salgın, bu kutsal ayın sabır, bağışlama, bereket, ibadet, paylaşma ve adaletle özdeş olması gereken yaşamımızın ne kadar önemli olduğunu da gösterdi.”
“Salgın nedeniyle daha da ağırlaşan ekonomik buhranın, yüzbinlerce ailemiz üzerindeki etkisini azaltmaya çalıştık. Kimsenin yoksunluğunu ve yoksulluğunu teşhir etmeme, ‘Bir elin verdiğini diğer elin görmediği’ bir anlayışla hareket ettik. Ramazan ayının ruhuna ve sosyal devlet ilkesine uygun olarak kimseyi ötekileştirmedik, yardımlarda kimseyi ötelemedik, kimseyi de kayırmadık. CHP’li belediyelerin bu yardımlaşma ve dayanışma uygulamaları vatandaşlarımızın güvenini kazandı; güven arttıkça yardımseverlerin sayısı arttı; yardımların bereketi çoğaldı.
ADALET VURGUSU
Dünyaya örnek olan bu dayanışmanın, Türkiye’nin güzel, huzurlu ve mutlu geleceğini müjdelediğini biliyorum. Hangi görüşten olursa olsun milyonlarca vatandaşımızın, ‘hakkın, hukukun ve adaletin’ hakim olduğu bir Türkiye hedefine doğru, hep birlikte yürümekte olduğunu; ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz susmayacağız’ diyenlerin çoğaldığını görüyorum.”
“Bu duygularla, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını; terör örgütlerine karşı mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimizi rahmetle anıyorum.
EMEKÇİLERİ SELAMLADI
Salgına karşı olağanüstü bir çabayla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Güvenlik güçlerimiz, apartman görevlilerimiz, kuryelerimiz, bakkallarımız, PTT çalışanlarımız başta olmak üzere salgın boyunca da iş başı yapan tüm emekçilerimizin, tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Sevginin, saygının, barış ve kardeşliğin hakim olduğu nice bayramlara!”
Salgın sürecinde çalışan emekçileri selamlayan Kılıçdaroğlu, adalet vurgusu da yaparak, “Hangi görüşten olursa olsun milyonlarca vatandaşımızın, ‘hakkın, hukukun ve adaletin’ hakim olduğu bir Türkiye hedefine doğru, hep birlikte yürümekte olduğunu; ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz susmayacağız’ diyenlerin çoğaldığını görüyorum” dedi.
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