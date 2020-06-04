Kılıçdaroğlu’ndan ‘Berberoğlu’ tepkisi

04 Haziran 2020 Perşembe, 16:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP’nin Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın vekilliklerinin düşürülmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu Berberoğlu kararına Twitter adresinden şu tepkiyi verdi:

“Enis Berberoğlu’nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz.

CHP'nin kurumsal twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "'İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu: “Demokrasi için bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP’liler öder.'” ifadeleri kullanıldı.

MUHARREM İNCE: DEMOKRASİYE DARBEDİR

CHP'li Muharrem İnce de, üç ismin milletvekilliği düşürülmesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Milletin seçtiği temsilcilerinin saray talimatıyla ve AKP yargısı eliyle haksız, hukuksuz bir şekilde Milletvekilliklerinin düşürülmesi millet iradesine, demokrasiye açıkça darbedir. Ne yaparlarsa yapsınlar Demokrasi için mücadele edenler kazanacak."