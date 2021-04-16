Papara'nın CEO'sundan kripto para düzenlemesine ilk yorum

16 Nisan 2021 Cuma, 12:54

Kripto para borsalarına para yatırma ve çekme süreçlerinde kullanılan uygulamalardan biri olan Papara'nın CEO'su Ahmed Faruk Karslı, Merkez Bankası'nın kripto varlıkların ödemelerde kullanılamamasına dair yönetmeliği üzerine EKOTÜRK TV'de açıklamalarda bulundu.

"Merkez Bankası'nın kripto varlıklar üzerine çalışmalar yaptığını biliyoruz. Ama bu düzenleme sürpriz oldu. Beklemiyorduk açıkçası" diyen Karslı, "Bir düzenleme yapma gereği hasıl olmuş; yapacak en kolay düzenleme de biliyorsunuz yasaklamatır, uğraşmaktansa yasaklamak çok daha kolay, ilgili düzenlemeyi herhalde yarım saatte yazmak zor olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Düzenlemede Papara'yı finansal açıdan etkileyecek bir sonuç olmadığını söyleyen Karslı, "Kripto varlıklara ilişkin işlemler 2020 gelirlerimizin yüzde 10’u bile değil" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASI GEREKİYOR"

"Bugüne kadar biz Türkiye’de regülatörün desteğini arkamızda hissettik. Benim bildiğim kadarıyla dünyada bir işi yapamayacağına veya kripto paralarla ilgili bir faaliyette bulunamayacağına dair yapılan ilk düzenleme" şeklinde konuşan Karslı, "Alınması gereken aksiyon neyse biz hepsini almaya açığız. Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Şu anda sosyal medyada çok büyük bir bilgi karmaşası var" diyen Karslı, Türkiye'de kripto paraların yasaklanmadığını; kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasına ilişkin bir yasak olduğunu dile getirdi.