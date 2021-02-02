Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi açıklaması
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin dün yaşanan protestolarda gözaltına alınmasına ilişkin konuştu. Atanan rektör Melih Bulu'ya istifa çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Boğaziçi Üniversitesi'ne girmek kolay değil. Başarılı olmanız gerekiyor. Üniversiteye bir kişiyi atıyorsunuz, üniversite kabul etmiyor. Öğrenciler ve hocaları kabul etmiyor. Olması gereken o üniversite hocasının ayrılması. Aksi halde orada bir kaos çıkıyor" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen çiftçiler buluşmasının açılışında konuşuyor.
"OLMASI GEREKEN AYRILMASIDIR"
Hepimizin çocukları var, isteriz ki çocuklarımız üniversiteye gitsin, daha iyi yetişsin, elleri ekmek tutsun, her anne ve babanın beklentisi budur. Çocuklarımız üniversiteyi kazandığında seviniriz. Üniversiteler bilim yuvalarıdır, kavga yuvası değildir. Üniversitelerde gelecek üretilir. Akademik dünyası gelişmiş bütün ülkeler gelişmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi'nde güzel başarılı çocuklarımız okuyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne girmek kolay değil. Başarılı olmanız gerekiyor. Üniversiteye bir kişiyi atıyorsunuz, üniversite kabul etmiyor. Öğrenciler ve hocaları kabul etmiyor. Olması gereken o üniversite hocasının ayrılması. Aksi halde orada bir kaos çıkıyor. Kaosa izin vermemek lazım. Türkiye böyle bir sürece sokulmamalı. Çekilmesi lazım.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- İYİ Partili isimden kızlarını hedef alan paylaşıma yanıt
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Başkanlık iflas etti
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Video Haberler
- İran’dan uydu taşıyıcı roket denemesi
- 4 paket çay aldı, açtığında hayatının şokunu yaşadı!
- Bebek ziyaretine geldi, 37 kişiye koronavirüs bulaştırdı
- İstanbul'da trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada
- AKP kongresinde tekmeler, yumruklar böyle havada uçuştu
- İzmir'de şiddetli yağış sele neden oldu
- Aykut Kocaman, Çukur'a damga vurdu
- Aerobik dersini sürdürünce sosyal medyada gündem oldu
- İzmir'in ilçelerinde zeminlerin deprem riskini açıkladı
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
En Çok Okunan Haberler
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- İYİ Partili isimden kızlarını hedef alan paylaşıma yanıt
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Başkanlık iflas etti
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup