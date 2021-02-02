Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi açıklaması

02 Şubat 2021 Salı, 14:10

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen çiftçiler buluşmasının açılışında konuşuyor.

"OLMASI GEREKEN AYRILMASIDIR"

Hepimizin çocukları var, isteriz ki çocuklarımız üniversiteye gitsin, daha iyi yetişsin, elleri ekmek tutsun, her anne ve babanın beklentisi budur. Çocuklarımız üniversiteyi kazandığında seviniriz. Üniversiteler bilim yuvalarıdır, kavga yuvası değildir. Üniversitelerde gelecek üretilir. Akademik dünyası gelişmiş bütün ülkeler gelişmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi'nde güzel başarılı çocuklarımız okuyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne girmek kolay değil. Başarılı olmanız gerekiyor. Üniversiteye bir kişiyi atıyorsunuz, üniversite kabul etmiyor. Öğrenciler ve hocaları kabul etmiyor. Olması gereken o üniversite hocasının ayrılması. Aksi halde orada bir kaos çıkıyor. Kaosa izin vermemek lazım. Türkiye böyle bir sürece sokulmamalı. Çekilmesi lazım.

AYRINTILAR GELİYOR...