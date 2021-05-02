Kılıçdaroğlu'ndan cimnastikçilere kutlama

02 Mayıs 2021 Pazar, 16:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda genç kadınlar senkronize finalinde Avrupa ikincisi olarak ülkeye ilk madalyayı kazandıran Elif Çolak ve Sıla Karakuş'u kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda genç kadınlar senkronize finalinde Avrupa ikincisi olarak ülkemize ilk madalyayı kazandıran Elif Çolak ve Sıla Karakuş'u yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.