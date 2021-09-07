Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni anayasa' için güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu
Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, Erdoğan'ın 'yeni anayasa' açıklamalarını değerlendirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yeni anayasayı Cumhur İttifakı’ndaki ortağımızla şekillendiriyoruz. Önümüzdeki yılın ilk aylarında milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız” ifadelerini eleştirdi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın çağrısı anlamsız ve dayanaksız. Başkanlık sistemini temel alan bir anayasa hazırlıyorlar. Bizim çalışmamız Güçlendirilmiş parlamenter sistem olacak. Yeni anayasayı biz yapıp millete götüreceğiz. Bunlar anayasal hukuk devletine inanmıyor, mevcut anayasayı uygulamıyor, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyor. Bu zihniyetle anayasa yapılmaz. Anayasa için toplumsal uzlaşma olması lazım” diye konuştu.
İktidar tarafından ekim ayında TBMM’ye getirileceği açıklanan ve sosyal medyadaki paylaşımlara hapis cezası öngören yasal düzenleme de CHP MYK’nin gündemindeydi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “Bu düzenleme söylemi ile hedeflenen şey, gençlerin özgürlük alanlarını kısıtlamak. Hukukun işletilmediği bir sistemin içerisinde oluşturulan denetim mekanizması da taraflı olur. Düzenlemeye ilişkin taslağın önümüze gelmesini bekleyelim” ifadelerini kullandı.
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