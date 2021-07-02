Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın "Katar buranın finansal ortağıdır" açıklamasına sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erdoğan'dan Tank Palet Fabrikası’ndaki açıklamasına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2021 Cuma, 19:10
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın
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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tank Palet Fabrikası'nın satışına ilişkin yaptığı açıklamada, "Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır. Tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır. Hani diyorlar ya 'Katar, Katar, Katar.' Katar buranın finansman ortağıdır. Yüzde 49'la. Türkiye 51 Türk ortaklara aittir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın açıklamalarına sosyal medyadan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, tek bir kuruş almadan peşkeş çektiğin Tank Palet Fabrikasında algı toparlamaya girişmişsin” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Erdoğan, tek bir kuruş almadan peşkeş çektiğin Tank Palet Fabrikası’nda algı toparlamaya girişmişsin. Gün gelecek senin o Katarlı ortakların, çevirdiğiniz tüm işleri kendileri anlatacaklar, bunu biliyorsun değil mi? Bin yıllık devlet sayende oldu Kataristan, sen de onun başkanı!”



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