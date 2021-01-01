Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a 'vitrin mankeni' yanıtı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Vitrin mankeni gibi başörtülü kadınları yanına alarak vatandaşı kandırdığı” yönündeki sözlerine, “Bir kadına bundan daha ağır hakaret edilemez. Ne demek vitrin mankeni? Dönüp bir kendisine baksın bakalım. Ben Erdoğan’ın bütün başı örtülü kadınlardan açık ve net özür dilemesini bekliyorum” diyerek tepki gösterdi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Fikri Sağlar'ın “Türban” açıklamalarına yanıt verdiği konuşmasında CHP'ye sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, “Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler” dedi.
‘BÜTÜN BAŞI ÖRTÜLÜ KADINLARDAN ÖZÜR DİLEMELİ’
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın “Vitrin mankeni” sözlerine "Biraz da sesini kes ya. İnsanlara hakaret etmekten vazgeç" diyerek tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
“Bir kadına bundan daha ağır hakaret edilmez. Doğru değil yani. Ne demek ya vitrin mankeni? Dönüp bir kendisine baksın bakalım. İnsan gerçekten üzülüyor. O koltuğun, hakkını ver sen. Oturduğu koltukla millete vatandaşa, başını açana, başını kapatana her türlü hakareti yapabiliyor. Ne demek ya vitrin mankeni? Kendi partisinden olursa hiçbir sorun yok, başka bir partiden olursa vitrin mankeni. Hangi akılla hangi mantıkla bunu söylüyor? Hangi bilgiyle, hangi birikimle bunu söylüyor? Ben Erdoğan’ın bütün başı örtülü kadınlardan açık ve net özür dilemesini bekliyorum. Yazıktır günahtır ya. Toplumu ayrıştırmak, toplumu kavga eder hale getirmek yetmedi mi arkadaş. Biraz da sesini kes ya. İnsanlara hakaret etmekten vazgeç, senden yana olan herkes çok iyi karşında olan düşman. Ne düşmanı ya? Bu ülkede yaşıyoruz beraber yaşıyoruz ya. Başı açık başı kapalı kadını erkeği yaşlısı genci beraber yaşıyoruz. Bırakın ya 2021’in birinci günü milletin yüzü gülsün bari. Gerçekten acıyorum Allah akıl fikir versin buna.”
En Çok Okunan Haberler
- “Erdoğan’a yönelik baskıyı artırın”
- Yılın son anketine Ekrem İmamoğlu damga vurdu
- CHP’li Girgin: Suç duyurusunda bulunacağız
- İkramiyenin büyüğü Varlık Fonu'na vurdu
- CHP'li Sevgi Kılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
- Doktor Hakan Akelma yoğun bakımda
- Doğal gaz ve elektriğe zam
- Akşener’den İmamoğlu’na çağrı
- İBB WiFi için BTK kararı açıklandı!
- Sözcü gazetesine inceleme başlatıldı
Video Haberler
- Patlamada, denizin ortasını alevler kapladı
- Mecidiyeköy’de ‘sahte turist rehberine’ ceza
- Prof. Dr. Özlü pandemiyi durduracak 'silah'ı açıkladı
- Köpeğin yardımına köpek koştu! Havuzdan böyle çıkardı
- Koronavirüsün heykelini yaptı
- İstanbul'da yarım milyonluk gaspa vatandaş engeli
- Asker oğlunu karşısında gören annenin büyük sevinci
- Antalya’da iguana seferberliği
- 3 çocuklu kadını, babası boğazından bıçakladı
- Çiftçi daha fazla dayanamadı, sinirinden ağladı
En Çok Okunan Haberler
- “Erdoğan’a yönelik baskıyı artırın”
- Yılın son anketine Ekrem İmamoğlu damga vurdu
- CHP’li Girgin: Suç duyurusunda bulunacağız
- İkramiyenin büyüğü Varlık Fonu'na vurdu
- CHP'li Sevgi Kılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
- Doktor Hakan Akelma yoğun bakımda
- Doğal gaz ve elektriğe zam
- Akşener’den İmamoğlu’na çağrı
- İBB WiFi için BTK kararı açıklandı!
- Sözcü gazetesine inceleme başlatıldı