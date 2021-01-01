Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a 'vitrin mankeni' yanıtı

01 Ocak 2021 Cuma, 17:40

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Fikri Sağlar'ın “Türban” açıklamalarına yanıt verdiği konuşmasında CHP'ye sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, “Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler” dedi.

‘BÜTÜN BAŞI ÖRTÜLÜ KADINLARDAN ÖZÜR DİLEMELİ’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın “Vitrin mankeni” sözlerine "Biraz da sesini kes ya. İnsanlara hakaret etmekten vazgeç" diyerek tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Bir kadına bundan daha ağır hakaret edilmez. Doğru değil yani. Ne demek ya vitrin mankeni? Dönüp bir kendisine baksın bakalım. İnsan gerçekten üzülüyor. O koltuğun, hakkını ver sen. Oturduğu koltukla millete vatandaşa, başını açana, başını kapatana her türlü hakareti yapabiliyor. Ne demek ya vitrin mankeni? Kendi partisinden olursa hiçbir sorun yok, başka bir partiden olursa vitrin mankeni. Hangi akılla hangi mantıkla bunu söylüyor? Hangi bilgiyle, hangi birikimle bunu söylüyor? Ben Erdoğan’ın bütün başı örtülü kadınlardan açık ve net özür dilemesini bekliyorum. Yazıktır günahtır ya. Toplumu ayrıştırmak, toplumu kavga eder hale getirmek yetmedi mi arkadaş. Biraz da sesini kes ya. İnsanlara hakaret etmekten vazgeç, senden yana olan herkes çok iyi karşında olan düşman. Ne düşmanı ya? Bu ülkede yaşıyoruz beraber yaşıyoruz ya. Başı açık başı kapalı kadını erkeği yaşlısı genci beraber yaşıyoruz. Bırakın ya 2021’in birinci günü milletin yüzü gülsün bari. Gerçekten acıyorum Allah akıl fikir versin buna.”