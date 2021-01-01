CHP'li Sevgi Kılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

01 Ocak 2021 Cuma, 16:51





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Fikri Sağlar'ın "Türban" açıklamalarına yanıt verdiği konuşmasında CHP'ye sert eleştirilerde bulundu.

Erdoğan, "Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler" dedi.

Kılıçdaroğlu, Fikri Sağlar'ın açıklamalarının ardından konuşmuş, Sağlar'ın sözlerini eleştirmişti. Açıklama esnasında Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunanlardan biri başörtülü CHP PM üyesi avukat Sevgi Kılıç'tı.





Erdoğan'ın kendisini hedef aldığını belirtren Kılıç bugün sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıç şunları kaydetti:

"Sayın Ak Parti Genel Başkanının bana vitrin mankeni demek suretiyle biz kadınlara yapmış olduğu hakareti şiddetle kınıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarından gelen bir Parti Meclisi Üyesi olarak bir kez daha söylüyorum;

İlk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında inanç, etnik köken, kılık kıyafet veya başka hiçbir ayrım olmadan kadınlar toplumun her alanında eşit haklara sahip olacak ve toplumsal barış sağlanacak. Sözümüz söz!"

KAFTANCIOĞLU DA AÇIKLAMA YAPTI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da tartışmalara dahil olarak Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Kaftancıoğlu, "Sembolik diyerek kendi partisindeki kadınları aşağılayan Erdoğan vitrin mankeni diyerek başta PM üyemiz Sevgi Kılıç ve il yöneticimiz K. Celayir olmak üzere tüm kadınları aşağılamıştır Çok yakında meydanlarda yuhalattığı ve aşağıladığı bütün kadınlar kendisine güle güle diyecek" dedi.

FİKRİ SAĞLAR NE DEMİŞTİ?

CHP’li eski bakan ve milletvekili Sağlar, katıldığı programda “Türban irticai faaliyetlerin şeriat isteyenlerin üniformasıdır, başörtüsü yüzyıllar boyunca Anadolu’da bir geleneksel giysidir arada fark var. Kendimden söylemek istiyorum ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var” ifadelerini kullanmıştı.