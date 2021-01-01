Erdoğan'a büyük tepki: Utanmadan söyledi, malzemesi elinden alınınca öfkesi açığa çıktı

01 Ocak 2021 Cuma, 15:34

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye Fikri Sağlar'ın açıklamaları üzerinden yüklenirken kullandığı ifadeler büyük tepki çekti.

Erdoğan, bugun Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, CHP'de görev alan başörtülü kadınlar içi "Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler" dedi.

Saadet Parti'li Avukat Ali Aktaş, Erdoğan'ın sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden şöyle tepki gösterdi:

"Erdoğan, CHP'deki başörtülülere "vitrin mankeni" dedi. Utanmadan söyledi hem de bunu; üstelik öfkeli de. Yıllarca kullandığı mağduriyet malzemesi elinden alınınca öfkesi açığa çıktı."





"Başörtülü kadınlar "kimlik siyaseti"nin malzemesi olmamak ve bir partiye tapulu imiş muamelesi görmekten onların mücadelesi sayesinde kurtulacak." diyen Aktaş, AKP'ye yakınlığıyla bilinen, Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın da yönetiminde bulunduğu "kadın" kuruluşu KADEM'e de "Herhalde bir açıklama yaparsınız" diye çağrı yaptı.



