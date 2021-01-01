Erdoğan'a büyük tepki: Utanmadan söyledi, malzemesi elinden alınınca öfkesi açığa çıktı
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP'de görev alan başörtülü kadınlar için 'vitrin mankeni' ifadesi kullanmasına Saadet Parti'li Avukat Ali Aktaş "Utanmadan söyledi hem de bunu. Yıllarca kullandığı mağduriyet malzemesi elinden alınınca öfkesi açığa çıktı" diyerek tepki gösterdi. Aktaş, Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın yönetimindeki KADEM'i de konuyla ilgili açıklama yapmaya çağırdı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye Fikri Sağlar'ın açıklamaları üzerinden yüklenirken kullandığı ifadeler büyük tepki çekti.
Erdoğan, bugun Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, CHP'de görev alan başörtülü kadınlar içi "Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler" dedi.
Saadet Parti'li Avukat Ali Aktaş, Erdoğan'ın sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden şöyle tepki gösterdi:
"Erdoğan, CHP'deki başörtülülere "vitrin mankeni" dedi. Utanmadan söyledi hem de bunu; üstelik öfkeli de. Yıllarca kullandığı mağduriyet malzemesi elinden alınınca öfkesi açığa çıktı."
"Başörtülü kadınlar "kimlik siyaseti"nin malzemesi olmamak ve bir partiye tapulu imiş muamelesi görmekten onların mücadelesi sayesinde kurtulacak." diyen Aktaş, AKP'ye yakınlığıyla bilinen, Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın da yönetiminde bulunduğu "kadın" kuruluşu KADEM'e de "Herhalde bir açıklama yaparsınız" diye çağrı yaptı.
En Çok Okunan Haberler
- Yılın son anketine Ekrem İmamoğlu damga vurdu
- “Erdoğan’a yönelik baskıyı artırın”
- CHP’li Girgin: Suç duyurusunda bulunacağız
- İkramiyenin büyüğü Varlık Fonu'na vurdu
- Doğal gaz ve elektriğe zam
- İBB WiFi için BTK kararı açıklandı!
- PTT’de hayali evrak vurgunu
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Aşı tedarikinde boşluk oluştu
- 'Gün gelir geldikleri gibi giderler!'
Video Haberler
- Patlamada, denizin ortasını alevler kapladı
- Mecidiyeköy’de ‘sahte turist rehberine’ ceza
- Prof. Dr. Özlü pandemiyi durduracak 'silah'ı açıkladı
- Köpeğin yardımına köpek koştu! Havuzdan böyle çıkardı
- Koronavirüsün heykelini yaptı
- İstanbul'da yarım milyonluk gaspa vatandaş engeli
- Asker oğlunu karşısında gören annenin büyük sevinci
- Antalya’da iguana seferberliği
- 3 çocuklu kadını, babası boğazından bıçakladı
- Çiftçi daha fazla dayanamadı, sinirinden ağladı
En Çok Okunan Haberler
- Yılın son anketine Ekrem İmamoğlu damga vurdu
- “Erdoğan’a yönelik baskıyı artırın”
- CHP’li Girgin: Suç duyurusunda bulunacağız
- İkramiyenin büyüğü Varlık Fonu'na vurdu
- Doğal gaz ve elektriğe zam
- İBB WiFi için BTK kararı açıklandı!
- PTT’de hayali evrak vurgunu
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Aşı tedarikinde boşluk oluştu
- 'Gün gelir geldikleri gibi giderler!'