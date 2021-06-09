Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'siz doyuruverin' sözlerine yanıt

09 Haziran 2021 Çarşamba, 15:32

Erdoğan bugünkü grup toplantısında, "Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara neymiş millet açmış. Biz ne gerekiyorsa bütün imkânlarımızı seferber ederek yapıyoruz. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Yapılandırmaysa bütün yapılandırmaları yapıyoruz. Nankörlük biliyorsunuz parayla değil, onlar yine nankörlüğe devam ediyor. Milletimizden gayet güzel teşekkürler alıyoruz, bunlar millet aç diyor. Rizeliyim. Trakya'dan bütün şu andaki oradaki üreticilerin çeltik üreticisinin yaklaşımının ne olduğunu da gayet iyi biliyorum. Bundan bihaber olanlar bundan anlamaz ki" dedi.

"SEN BATIRDIN, BİZ KOŞTUK"

Erdoğan'ın bu yöndeki açıklamaları muhalefet kanadından sert tepkilerle karşılandı. Son olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin yaptığı sosyal yardımlar üzerinden yanıt verdi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a, "Sen batırdın, biz koştuk. O kadar gönlün fakir ki; sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin." şeklinde de tepki gösterdi.

"Pandemide CHP'li belediyeler yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL destekle fakir fukaranın yanında oldu" diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Erdoğan "Millet açsa onları da siz doyuruverin" demiş. Yapıyoruz zaten. Pandemide CHP'li belediyeler yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL destekle fakir fukaranın yanında oldu. Sen batırdın, biz koştuk. O kadar gönlün fakir ki; sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin."