Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı: "Allah aşkına nereye kadar sabredeceğiz?"

10 Haziran 2021 Perşembe, 18:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rekor düzeydeki işsizlik rakamları üzerine anne ve babalara sosyal medya hesabından seslendi.

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde, ortaya atılan siyaset-mafya ilişkisi iddialarına karşı ailelere “Önce gençlerimizi işsiz bıraktılar, şimdi de gayri meşruluğun magazinine maruz bırakıyorlar. Bu ortaya dökülen pislikler, yarın genç evlatlarımızı baştan çıkarabilir. Evlatlarımızı yozlaştırabilir” diye seslenmiş ve “Ben her yerde erken seçim isteyeceğim. Başka çarem kalmadı. Bana katılın. Her yerde bağıracağız” çağrısında bulunmuştu.

Bu kez işsizlik rakamları üzerinden bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sevgili anne babalar, size seslendim geçen gece. “Önce çocuklarınızı işsiz bırakırlar, sonra da yozlaştırırlar” dedim. İşsizlik rekor kırıyor, en başta da gençler var. Allah aşkına nereye kadar sabredeceğiz? Erdoğan seçimden kaçsa da biz kovalamaya devam edeceğiz.” dedi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında ayrıca “Hemen Seçim” etiketini de kullanıp erken seçim çağrısını yineledi.







