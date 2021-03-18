Kılıçdaroğlu'ndan EYT'lilere destek

Tekirdağ ziyareti sırasında Trakya Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği üyeleri ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada EYT'lilere destek vereceğini ifade etti.

ANKA
18 Mart 2021 Perşembe, 14:55
Kılıçdaroğlu'ndan EYT'lilere destek
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ ziyareti sırasında Trakya Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

''SÖZ VERİYORUM HAKKINIZI SAVUNACAĞIM''

EYT'li yurttdaş "Genel Sağlık Sigortası'ndan tebligatlar bize gelmeye devam ediyor. Bunun çözümünün bir an önce sağlanmasını istiyoruz. Hala sigorta ödüyoruz, hala sağlığa para ödüyoruz. Yararlanmadığımız sağlığa. Biz bu adaleti sizin sağlayacağınızı biliyoruz.

Daha fazla ses olun... Bizim hakkımızı siz savunacaksınız. Sonuna kadar arkanızdayız. Yürümekse biz Tekirdağ'dan yürümeye başlayacağız" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "Size söz veriyorum hakkınızı savunacağım" diyerek yanıt verdi. 


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