Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP'ye kapatma davası' hakkında ilk yorum

18 Mart 2021 Perşembe, 10:40

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ İl Başkanlığı Açılışı'na katıldı. Açılış konuşmasında HDP'ye açılan kapatma davası hakkında yorumda bulunan Kılıçdaroğlu, "Anayasa 'siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır' diyor. Ne demektir, siyasi, ekonomik, toplumsal görüşleri, her siyasi parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan siyasi partiler tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla eğer demokrasiyi savunuyorsak, siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

18 MART MESAJI

Çanakkale Zaferi'nin önemli noktası Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine çok güçlü bir şekilde çıkmış olmasıdır. 106 yıl önce mücadele ederek, kolunu, bacağını, gözünü veren şehit ve gazilerimizi şükranla anmak hepimizin temel görevidir. Bu konuda toplum olarak her yıl Çanakkale'yi anmamız, onlara duyduğumuz minnetin gelecek kuşaklara aktarmaktır. Mustafa Kemal, "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" der. Yine Atatürk, "Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça bağımsızlığınızı koruyamazsınız." der.

Gün ayrışma günü değildir, gün kavga günü değildir, gün ülkenin ekonomik bağımsızlığını yeniden sağlama günüdür. Bunu yapmalıyız. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, inançlarımız farklı olabilir, yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama ülkenin bağımsızlığından hepimiz sorumluyuz.

Tarafsız, doğru ve ilkeli gazeteciliğin adresi Cumhuriyet artık Telegram'da.

Gündem yoğunluğundan gözünüzden kaçan haberleri görmek, son dakika gelişmelerini takip etmek ve Telegram'a özel içerikleri kaçırmamanız için kanalımıza abone olun. https://t.co/xqK2PpSgV0 pic.twitter.com/WtL8OuEV1K — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 19, 2021

HDP'YE KAPATMA DAVASI

İktidarda kalmak için her türlü numarayı çevirip, acaba nasıl iktidarda kalırımın yollarını arayanlar bu ülkenin demokrasisine katkı sağlayamazlar. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi, ekonomik, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi partiler yaşar, alamayanlar tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması ve sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız, eğer demokrasiyi savunuyorsak.

Bizim partimiz de kapatıldı. Bizim eskiden cumhuriyetin kurulduğu yıllarda tüm illerde binalarımız vardı. Hepsine el konuldu. Ama biz demokrasi mücadelesinden vazgeçmedik. Demokrasiyi savunmak insan haklarını savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak özgürlüğü savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak insana saygı duymak demektir.

106 yıl önce Çanakkale Savaşı'nı kazandık. O ruh Çanakkale'yi geçilmez yaptı.

Biz işsizlik sorununa çözüm bulunmalı derken kişinin inancına, yaşam tarzına, hangi partilidir bakıyor muyuz, hayır. CHP olarak diyoruz ki işsizlik sorununu çözeceğim. Biz siyasi sosyal kimlikler üzerinden değil çözüm üzerinden siyaset yapıyoruz. Bu siyaset tarzını bize miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşları.

Şu anda sorunu olmayan hiçbir kesim yok herkesin bir sorunu var. Sadece bir azınlık en az 5 yerden maaş alıyorlar. Bir elleri yağda bir elleri balda. Cumhuriyet Halk Partisi avukatlık bürolarında değil savaş meydanlarında kurulan bir partidir.