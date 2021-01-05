Kılıçdaroğlu’ndan Fikri Sağlar'a yanıt
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin yeni yılın ilk MYK toplantısında Fikri Sağlar için “Tüzüğe göre genel başkanın sözleri partiyi bağlar. Tüzük neyi emrediyorsa o yapılıyor” dedi.
CHP’de yeni yılın ilk MYK toplantısı yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, türban tartışmasını başlatan ve “Kemal Bey, bu olayı vesile ederek benden kurtulmak istiyor” diyen Fikri Sağlar hakkında, parti tüzüğüne bütün partililerin uyması gerektiğine işaret ederek “Tüzüğe göre genel başkanın sözleri partiyi bağlar. Tüzük neyi emrediyorsa o yapılıyor” dediği kaydedildi.
Parti kaynakları, Sağlar’la ilgili bir disiplin süreci işletilmeyeceğini; ancak tüzükte partililerin uyması gereken kuralların çok açık olduğunu vurgularken Sağlar’ın dilerse partiden ayrılabileceğine işaret ediyor.
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