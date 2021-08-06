Kılıçdaroğlu'ndan "Geçmiş olsun" telefonu
Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’nin Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler mahallesinden dün gece yaptığı canlı yayın sırasında gerçekleşen saldırı nedeniyle ‘Açıkça’ programının moderatörü Gökmen Karadağ’ı telefonla aradı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’nin yangın bölgesindeki canlı yayınına yönelik saldırı nedeniyle gazeteci Gökmen Karadağ’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’nin Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler mahallesinden dün gece yaptığı canlı yayın sırasında gerçekleşen saldırı nedeniyle ‘Açıkça’ programının moderatörü Gökmen Karadağ’ı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Karadağ’ın nezdinde olay anında canlı yayında bulunan gazetecilere ve Halk TV çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
NE OLMUŞTU?
Halk Tv'nin, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler'de yapılan canlı yayınında tepki çeken anlar yaşanmıştı.
"Gökmen Karadağ ile Açıkça" programının canlı yayınına bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Canlı yayın sırasında yayına girmeye çalışan kişiler, "Yanlış şeyler konuşulduğunda engelleriz" demişti.
Yayını basan ve isimleri Mert Topaloğlu, Bilal Topaloğlu, Şeyhmus Urebe, Sertan Yüce, Fatih Çoban olduğu öğrenilen 5 kişi gözaltına alınmıştı.
Video Haberler
- Boz ayıya araç çarptı
- Muavin fark etti! Bagajda ölü bulundu
- Sıcakta yatarken bulundu, polis ne yaptıysa uyandıramadı
- Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada
- Metroya maskesiz bindi, Özel harekâtçıyım dedi
- Van'da kaydedildi: Yerden gökyüzüne kadar uzanıyor
- Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
- Esnaf kavgasında sopa ve tabureler havada uçuştu
- TEM'de makas kazası kamerada
- Canlı yayında skandal sözler: Bayan mülteciler...
En Çok Okunan Haberler
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini!
- Mahmut Özer kimdir? İşte hakkındaki bilgiler
- Cübbeliden aşı kararı
- Milas Afet Koordinasyon Merkezi’ne saldırı gerçekleşti
- Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı
- TIR otobüsle çarpıştı: 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
- Halk TV'nin İçmeler'de yapılan yayınına saldırı!
- 15 Temmuz’da Akar’ın yerine komuta etmişti
- Ziya Selçuk istifa etti!
- RTÜK Başkanı'ndan Halk TV açıklaması