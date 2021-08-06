Kılıçdaroğlu'ndan "Geçmiş olsun" telefonu

06 Ağustos 2021 Cuma, 15:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’nin yangın bölgesindeki canlı yayınına yönelik saldırı nedeniyle gazeteci Gökmen Karadağ’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’nin Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler mahallesinden dün gece yaptığı canlı yayın sırasında gerçekleşen saldırı nedeniyle ‘Açıkça’ programının moderatörü Gökmen Karadağ’ı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Karadağ’ın nezdinde olay anında canlı yayında bulunan gazetecilere ve Halk TV çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

Halk Tv'nin, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler'de yapılan canlı yayınında tepki çeken anlar yaşanmıştı.

"Gökmen Karadağ ile Açıkça" programının canlı yayınına bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Canlı yayın sırasında yayına girmeye çalışan kişiler, "Yanlış şeyler konuşulduğunda engelleriz" demişti.

Yayını basan ve isimleri Mert Topaloğlu, Bilal Topaloğlu, Şeyhmus Urebe, Sertan Yüce, Fatih Çoban olduğu öğrenilen 5 kişi gözaltına alınmıştı.