RTÜK Başkanı'ndan "Halk TV" açıklaması
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV canlı yayınına yapılan saldırı üzerine açıklamalarda bulundu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV canlı yayınına yapılan saldırı üzerine açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabından Halk TV'ye yapılan saldırıyı kınayan Şahin, "Saldırıyı kabul etmiyoruz" dedi. Şahin, "Dün Ülke TV muhabirine hem de kadın bir gazeteciye yapılan, belli zihniyetin acı bir şekilde görmezden gelebildiği şiddeti kınadığımız gibi Halk TV'ye yapılan saldırıyı da kabul etmiyoruz. Bazılarının yaptığı gibi bizim için medyanın ötekileştirilmesi asla söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.
Dün @ulketv muhabirine hem de kadın bir gazeteciye yapılan,belli zihniyetin acı bir şekilde görmezden gelebildiği şiddeti kınadığımız gibi @halktvcomtr'ye yapılan saldırıyı da kabul etmiyoruz.Bazılarının yaptığı gibi bizim için medyanın ötekileştirilmesi asla söz konusu değildir. pic.twitter.com/x0B34uK0YA— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) August 6, 2021
NE OLMUŞTU?
Halk Tv'nin, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler'de yapılan canlı yayınında tepki çeken anlar yaşanmıştı.
"Gökmen Karadağ ile Açıkça" programının canlı yayınına bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Canlı yayın sırasında yayına girmeye çalışan kişiler, "Yanlış şeyler konuşulduğunda engelleriz" demişti.
Yayını basan ve isimleri Mert Topaloğlu, Bilal Topaloğlu, Şeyhmus Urebe, Sertan Yüce, Fatih Çoban olduğu öğrenilen 5 kişi gözaltına alınmıştı.
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