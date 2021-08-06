Halk TV'nin İçmeler'de yapılan yayınına saldırı!

Halk Tv'nin Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler'de yapılan özel canlı yayınına baskın yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2021 Cuma, 00:54
Halk TV'nin İçmeler'de yapılan yayınına saldırı!
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Halk Tv'nin Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler'de yapılan özel canlı yayınına saldırı düzenlendi. Canlı yayın sırasında yayına girmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen kişiler yayının kesilmesinin ardından ekibe müdahale etti.

Yayını basan 5 kişilik grup "Burada yalan söylüyorsunuz" deyip şiddet kullanarak yayına müdahale etmek istedi.

Gazeteci Murat Ağırel de "Halk Tv yayını bastılar ve ‘’yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz’’ diyerek yayın ekibine saldırdılar" diyerek saldırı anlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.



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