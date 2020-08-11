Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Sancar'a başsağlığı telefonu
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşi Ayşe Sancar’ı kaybeden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
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