Kılıçdaroğlu'ndan iktidara göndermeli 'Çevre Günü' mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çevre Günü mesajında, “Gerçekten kutlayacağımız zamanlar yakındır. Çevre gününüz kutlu olsun gençler” dedi.
Kılıçdaroğlu, Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çevreyi korumak adına poşeti paralı yapıp, dünyanın bütün plastik atıklarını ithal eden; ağaca, denize düşman bir iktidarın döneminde Çevre Günü kutluyoruz. Gerçekten kutlayacağımız zamanlar yakındır. Çevre gününüz kutlu olsun gençler” dedi.
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