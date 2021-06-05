Kılıçdaroğlu'ndan iktidara göndermeli 'Çevre Günü' mesajı

05 Haziran 2021 Cumartesi, 16:10

Kılıçdaroğlu, Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çevreyi korumak adına poşeti paralı yapıp, dünyanın bütün plastik atıklarını ithal eden; ağaca, denize düşman bir iktidarın döneminde Çevre Günü kutluyoruz. Gerçekten kutlayacağımız zamanlar yakındır. Çevre gününüz kutlu olsun gençler” dedi.