Kılıçdaroğlu’ndan, İnsan Hakları Eylem Planı’na ilişkin tepki: "Demek hak yokmuş"

04 Mart 2021 Perşembe, 02:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “İnsan Hakları Eylem Planı” hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,“Eğer bir ülkede bir siyasi parti, bir devleti 19 yıl yönettikten sonra kalkıp da ‘Ben İnsan Hakları Eylem Planı açıklıyorum’ diyorsa o ülkede insan hakları yok demektir. İnsan haklarının olmadığını itiraf etmektir” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün Ataşehir’de, Birinci Bölge Apartman Görevlileri ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Emekçilerin çoğu yerde kayıt dışı çalıştırıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu “Çalışıyor ama sigortalı değil. Bu, bir hak çalmadır. O kişinin geleceğini çalmak demektir. Biz bunu da çözeceğiz” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, “İnsan Hakları Eylem Planı” konusunda ise “Efendim, ‘düşüncesinden ötürü kimse hapse girmeyecek.’ Bugün düşüncesinden ötürü hapishaneler tıka basa dolu. Farklı düşündü diye. O yüzden insanlar korkuyorlar, ‘Örgütlenirsek başımıza bir bela gelir mi?’ diye. Eğer bir ülkede, bir siyasi parti bir ülkeyi 19 yıl yönettikten sonra kalkıp da ‘ben insan hakları eylem planı açıklıyorum’ diyorsa, o ülkede insan hakları yok demektir. İnsan haklarının olmadığını itiraf etmek demektir.”

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından da “İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız” başlığıyla 8 maddelik bir liste yayımladı. Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı listede şunlara yer verildi:

‘TANK PALET GERİ ALINACAK’

“Katar ordusuna peşkeş çekilen Sakarya’daki Tank-Palet Fabrikası’nı hemen geri alıp şanlı ordumuza iade edeceğiz. Esnafın pandemi döneminde bankalardan aldığı kredilerin faizlerini silerek, anaparayı ise makul ölçülerde taksite bağlayacağız. Bir kararname ile esnafın kira spotaj vergisini kaldıracağız. Çiftçilerin bankalardan veya tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacak, anaparayı ise makul ölçülerde taksite bağlayacağız. KYK borçlarından ötürü başlatılan tüm hacizleri durduracak, borçların faizlerini silecek ve borçlu iş sahibi olduğunda anaparayı makul taksitlere böleceğiz. Beşiktaş’taki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 polis, 8 sivil toplam 47 şehidimiz için toplanan paraların tamamını faiziyle birlikte hak sahiplerine vereceğiz. 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için vatandaştan toplanan paraların tamamını, faizleri ile birlikte hak sahiplerine vereceğiz. Hangi koşulda, bedeli ne olursa olsun; vatan topraklarına sahip çıkacak, Süleyman Şah Türbesi’ni vatan toprağına geri götürerek, orada şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız.”

KEŞFİNİ KUTLUYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sayın Erdoğan’ı, dün itibarıyla insan hakları kavramını keşfettiği için tebrik etmek istiyorum. Eğer biraz daha gayret edip iyi bir Cumhurbaşkanı olursa bir gün elbet Cumhuriyeti, demokrasiyi ve güçler ayrılığını da keşfedebileceğine inanıyorum” dedi. Akşener, Meclis’e gelen fezlekeler konusunda “İYİ Parti, o fezlekelerin önünde biri varsa, ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir. Milletimizin hür iradesine saygı duyacağız” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. 28 Şubat’ı anımsatan Akşener, “Bugün, Türkiye’nin üzerinde, yeniden vesayetin eli, millete parmak sallayan aynı zihniyetin gölgesi, 28 Şubat’ın hayaleti dolaşıyor. Bu, MGK koridorları yerine Saray’ın koridorlarında yuvalanmış; apolet yerine kravat takan, haki yerine lacivert giyen; irticacı yerine beğenmediğine terörist diyen; dünün mağdurlarını bugünün mağrur muktedirleri yapan; dün şiirden hapis yatanlara bugün milleti tweet’ten hapse attıran bir hayalet” dedi. Erdoğan’ın, “Milli Görüş gömleğini çıkardık” sözlerine atıf yapan Akşener, “Dün rahmetli Erbakan Hoca’nın ‘Adil düzen’ gömleğini yırtıp kendi kurdukları düzende sefaya dalanlar, bugün, işler sarpa sarınca önce 2002 ruhuna, o da olmayınca 1994 ruhuna dönmekten bahsediyorlar. İronik olan tam da bu zaten. Çünkü 1994 ruhu dedikleri, işte o yırtıp attıkları gömleğin ta kendisi” diye konuştu.

Akşener, “İnsan Hakları Eylem Planı” nedeniyle Erdoğan’ı “tebrik” etti. “Kendisi, anayasamızda ve mevzuatımızda halihazırda var olan ancak uygulamaya bir türlü yanaşmadığı hatta tam tersine yıllardır hunharca çiğnediği sayısız ilkeden bazılarını sırf dünyaya şirin görünmek adına keşfetmiş oldu. Sayın Erdoğan için büyük, bizler için ise atılmamış olan bu adımdan ötürü kendisini yürekten kutluyorum. Kim bilir, belki o gün kendisi çıkıp ‘İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ bile diyebilir” ifadelerini kullandı.