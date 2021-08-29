Kılıçdaroğlu'ndan Kazakistan'a başsağlığı mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu hyatını kaybeden 13 vatandaş için Kazakistan'a başsağlığı dileğinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2021 Pazar, 10:27
Kılıçdaroğlu'ndan Kazakistan'a başsağlığı mesajı
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Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

Askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu 13 vatandaşını kaybeden Kazakistan’a başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ulusal Yas Gününde, Kazakistan Halkının acısını yürekten paylaşıyorum.


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