Kılıçdaroğlu'ndan Yanık'a tepki: Bilgiyi yıllardır gizliyorlardı ama bugün öğrendik
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2,1 milyon ailemiz, yani yaklaşık 8 milyon insanımız hanesinin elektrik parasını ödeyemiyor. Bu böyle gitmez. Değiştireceğiz bu düzeni!" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kendisine verdiği yanıta karşılık verdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Bakan Yanık'ın sözlerine ilişkin CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yanıtını alıntılayarak şu paylaşımı yaptı:
"Ülkemize çok yazık ettiler. Bilgiyi yıllardır gizliyorlardı ama bugün öğrendik ki; 2,1 milyon ailemiz, yani yaklaşık 8 milyon insanımız hanesinin elektrik parasını ödeyemiyor. Bu böyle gitmez. Değiştireceğiz bu düzeni!"
Ülkemize çok yazık ettiler. Bilgiyi yıllardır gizliyorlardı ama bugün öğrendik ki; 2,1 milyon ailemiz, yani yaklaşık 8 milyon insanımız hanesinin elektrik parasını ödeyemiyor. Bu böyle gitmez. Değiştireceğiz bu düzeni! https://t.co/BDCp46Yv7u— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 28, 2021
Öztrak, Bakan Yanık'ın, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mart 2019’dan beri ayda 2,1 milyon ihtiyaç sahibi haneye 68-137 TL arasında Elektrik Tüketim Desteği veriyoruz. Şimdiye kadar toplam desteğimiz 2,9 milyar TL’yi geçti. Farkındayım hızımızı takip etmek kolay değil ama biraz daha çaba beklemek hakkımız" sözlerine yanıt olarak; sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:
"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Genel Başkanımıza cevap vermeye kalkıp şecaat arz edeyim derken sirkatin söylemiş. 19 yıllık yönetimlerinin sonunda bu ülkede 2,1 milyon aile elektrik faturasını ödeyemiyor. Söylemek istediğimiz tam da buydu. Teşekkürler Sayın Bakan."
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Genel Başkanımıza cevap vermeye kalkıp şecaat arz edeyim derken sirkatin söylemiş.— Faik Öztrak (@faikoztrak) August 28, 2021
19 yıllık yönetimlerinin sonunda bu ülkede 2,1 milyon aile elektrik faturasını ödeyemiyor.
Söylemek istediğimiz tam da buydu.
Teşekkürler Sayın Bakan. https://t.co/FXVcvnnEzI
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