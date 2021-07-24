Kılıçdaroğlu'ndan medyaya mesaj: Bunlardan fırtına çıksa yaprak oynamaz!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Müsterih olun sevgili emekçiler, bunlardan fırtına çıksa yaprak oynamaz!" çağrısı yaptı.
Basın Bayramı’nı kutlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, isim vermeden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un medyayı hedef göstermesini eleştirerek "Görüyorum; seçimden köşe bucak kaçan iktidarın atadığı sözüm ona “iletişimciler” sizi hedef gösteriyor, kurumlarınızı tehdit ediyor" tespitinde bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"BUNLARDAN FIRTINA ÇIKSA YAPRAK OYNAMAZ!"
Basın emekçilerimizin Basın Bayramı’nı kutlarım! Görüyorum; seçimden köşe bucak kaçan iktidarın atadığı sözüm ona “iletişimciler” sizi hedef gösteriyor, kurumlarınızı tehdit ediyor. Müsterih olun sevgili emekçiler, bunlardan fırtına çıksa yaprak oynamaz!
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