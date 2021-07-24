Kılıçdaroğlu'ndan medyaya mesaj: Bunlardan fırtına çıksa yaprak oynamaz!

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:43

Basın Bayramı’nı kutlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, isim vermeden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un medyayı hedef göstermesini eleştirerek "Görüyorum; seçimden köşe bucak kaçan iktidarın atadığı sözüm ona “iletişimciler” sizi hedef gösteriyor, kurumlarınızı tehdit ediyor" tespitinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"BUNLARDAN FIRTINA ÇIKSA YAPRAK OYNAMAZ!"

Basın emekçilerimizin Basın Bayramı’nı kutlarım! Görüyorum; seçimden köşe bucak kaçan iktidarın atadığı sözüm ona “iletişimciler” sizi hedef gösteriyor, kurumlarınızı tehdit ediyor. Müsterih olun sevgili emekçiler, bunlardan fırtına çıksa yaprak oynamaz!