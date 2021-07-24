Kılıçdaroğlu'ndan medyaya mesaj: Bunlardan fırtına çıksa yaprak oynamaz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Müsterih olun sevgili emekçiler, bunlardan fırtına çıksa yaprak oynamaz!" çağrısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:43
Kılıçdaroğlu'ndan medyaya mesaj: Bunlardan fırtına çıksa yaprak oynamaz!
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Basın Bayramı’nı kutlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, isim vermeden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un medyayı hedef göstermesini eleştirerek "Görüyorum; seçimden köşe bucak kaçan iktidarın atadığı sözüm ona “iletişimciler” sizi hedef gösteriyor, kurumlarınızı tehdit ediyor" tespitinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"BUNLARDAN FIRTINA ÇIKSA YAPRAK OYNAMAZ!"

Basın emekçilerimizin Basın Bayramı’nı kutlarım! Görüyorum; seçimden köşe bucak kaçan iktidarın atadığı sözüm ona “iletişimciler” sizi hedef gösteriyor, kurumlarınızı tehdit ediyor. Müsterih olun sevgili emekçiler, bunlardan fırtına çıksa yaprak oynamaz!


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