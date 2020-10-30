Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mesut Yılmaz’ın vefatının ardından “Eski Başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Mesut Yılmaz’ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum” mesajını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 11:06
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Kılıçdaroğlu, twitter hesabı üzerinden Yılmaz ile ilgili paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Eski Başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Mesut Yılmaz’ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"


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