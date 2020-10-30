Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz paylaşımı

30 Ekim 2020 Cuma, 11:06

Kılıçdaroğlu, twitter hesabı üzerinden Yılmaz ile ilgili paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Eski Başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Mesut Yılmaz’ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"