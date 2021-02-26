Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

26 Şubat 2021 Cuma, 10:55

Kılıçdaroğlu, Saratlı belde Belediye Başkanı CHP'li Zeki Türker'i makamında dün ziyaret etti. Bölge muhtarlarıyla da görüşen Kılıçdaroğlu'nu belediye önünde alkışlarla, türkülerle karşılandı.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Sizlerle beraber olmak benim için büyük bir keyif. Hava biraz soğuk biliyorum. Şundan emin olmanızı istiyorum bütün çabam, emeğim, döktüğüm her alın teri sizin için. Sizin için her şey helal olsun diyorum. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Bu topraklarda yaşayan, bu havayı teneffüs eden bütün insanlarımızı kucaklayacağız. Herkesin derdiyle dert sahibi olacağız ama çözümünü de üreteceğiz. Güzel Türkiye’yi ayağa kaldıracağız" diye konuştu.

UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN

Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan umutsuzluğa kapılmamalarını isterken şunları söyledi:

"Önümüze seçim sandığı gelecek hep beraber bir dikta yönetimini değiştireceğiz. Bu ülkeye huzuru, refahı getireceğiz. Hep istiyorum, her evde bereket, huzur olsun. Her evde insanlar birbirleriyle güler yüzle karşılaşsınlar, konuşsunlar, dertleşsinler… Hep bunları isterim. Komşularıyla iyi ilişkileri olsun, mahallede, kentte, Türkiye’de huzur olsun. Kavga olmasın, bereket olsun."

Türkiye'nin topraklarının güzel, insanlarının çalışkan olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Ama yanlış siyasetçiler var. O yanlış siyasetçileri siyaset arenasından alıp bir köşeye bırakacağız inşallah. Sizlerin desteğiyle olacak. Onu yaptığımız zaman göreceksiniz, Hakkari’de, Rize’de, Muğla’da, Aksaray’da her yerde bahar olacak. Her yere bahar gelecek, bereket olacak. İnsanlar kucaklaşacak ve güzel bir Türkiye’de hep beraber huzur içinde yaşayacağız" dedi.