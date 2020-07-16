Kılıçdaroğlu'ndan şehit emniyet mensupları için taziye mesajı

16 Temmuz 2020 Perşembe, 11:33

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:



Siirt'te terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda şehit olan Özel Harekat polislerimize ve Van'da keşif görevi yapan uçağın düşmesi sonucu şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!