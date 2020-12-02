Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a CHP’nin avukatından sert yanıt
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Fahrettin Altun'a yanıt CHP'nin avukatı Celal Çelik'ten geldi. Çelik, "Kim kimden hesap soracak, kim iki büklüm utanç içinde yargılanacak, göreceğiz!" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a partisinin grup toplantısında yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak, “Hukuk ve millet önünde bunun hesabını soracağız” dedi.
Söz konusu açıklamaya tepki gösteren CHP ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Fahrettin Altun'a 'devlet memuru' olduğunu hatırlatarak, "Kim kimden hesap soracak, kim iki büklüm utanç içinde yargılanacak, göreceğiz!" dedi.
Altun'un, "Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız" şeklindeki açıklamasına yanıt veren Çelik, "Yine haddini aşmış! Devlet memuru olduğunu unutmuş galiba! Hesap soracakmış! Hadi oradan! Kim kimden hesap soracak, kim iki büklüm utanç içinde yargılanacak, göreceğiz!" dedi.
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