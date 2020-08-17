Kılıçdaroğlu'nun avukatından Erdoğan'ın açtığı tazminat davasına ilişkin açıklama

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 20:01

Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Avukatı Celal Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı 2 milyon liralık tazminat davasıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na kendisine ve ailesine iftira attığı iddiasıyla açtığı tazminat davasına ilişkin sert konuşan Çelik, CHP Genel Başkanı'nın doğru söylediğini belirterek, "Hodri meydan" dedi.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel aracılığıyla açılan tazminat davasına ilişkin sert eleştiriler yönelten Çelik, "Yaşamları yalan, iftira, entrika, para üzerine kurulu olanları, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken, aynaya bakarak, yalancı ve müfteri tanımlaması yapanları kamuoyu çok iyi biliyor" dedi.

"VAR MI CESARETİNİZ?"

CHP Genel Başkanı'nın söylediklerinin doğru olduğunu ifade eden Celal Çelik,"Kılıçdaroğlu’nun doğru söylediğini yine ispatlayacağız! Hodri Meydan! Var mı cesaretiniz?" açıklamasında bulundu.





Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gazetemiz yazı işleri müdürlerinden İpek Özbey'e verdiği röportajında "Mutfakta yangın var. Yurttaş, izlenen kötü siyasetin bedelini öder hale geldi. AKP’den beslenen dar bir çevre hariç AKP seçmeni de bu halde. AKP’den beslenenler memnun, dolar arttıkça onların gelirleri de artıyor. Erdoğan’ın serveti de artıyor. 83 milyon bir avuç insana çalışıyor. AKP’li bunu görüyor, mutfağında, tenceresinde görüyor. Erdoğan’a “Damadı görevden al” diyorum ama bir şey daha söyleyeyim. Erdoğan ailesi memleketi seviyorsa yurtdışındaki servetini Türkiye’ye getirsin. Milyarlarca paraları var. Şunun için eminim: Trump, “Senin servetini, mal varlığını inceleyeceğiz, aklını başına al” dediğinde Erdoğan hiç sesini çıkarmadı. Erdoğan Ailesi'nin Türkiye’ye vergi açısından da ihanet ettiğini çok iyi biliyoruz. Man Adası’ndaki olay buydu. Vergi cennetlerinden gelecek paranın vergilendirilmesini sağlayacak kararname 2006 yılından bu yana çıkarılmıyor (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 30/7). Çünkü Erdoğan Ailesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne vergi ödemek istemiyor" demişti.