Kilo vermek için işe yarar ipuçları

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:00

Yıllar içinde, gerek her gün kereviz suyu içmek gerek yemeklerinizi kilo verme “atıştırmalıkları” ile değiştirmek olsun, muhtemelen tuhaf kilo verme tavsiyelerinden birçoğunu duymuşsunuzdur. Ve çoğu zaman, bu ipuçları herhangi bir sağlık uzmanlığı olmayan kişiler tarafından önerilebilmektedir.

Ancak kaçınılması gereken bir sürü yanlış kilo verme tavsiyesi olduğu gibi, uzmanlarca onaylanmış birçok öneri de var.

Örneğin egzersiz. Obesity dergisinde Temmuz 2019’da yayımlanan bir araştırma, her gün belirli bir saatte tutarlı bir şekilde egzersiz yapmanın kilo vermeyi başarılı bir şekilde sürdürmeye yardımcı olabileceğini buldu.

DOĞRU ATIŞTIRMALIK

Diğer doğru bir öneri de ağır işlenmiş atıştırmalıklar yerine kuruyemişlerin seçilmesi. Aralık 2019’da BMJ Nutrition, Prevention & Health’te yayımlanan bir makalede, her gün paketlenmiş atıştırmalıklar yerine 10 fındık veya 5 badem veya 2 ceviz gibi yağlı tohumlar yediğinizde daha az kilo alımı ve daha düşük obezite olasılığınız olduğu açıklandı.

Ya da bir diyetisyen eşliğinde bel çevresindeki yağların eritilmesinin, kalp damar sağlığınıza ve tip 2 diyabet riskinizin azalmasına olumlu katkılar yaptığı doğru bir söylemdir.

Kasım 2019’da JAMA Internal Medicine’de yayımlanan bir araştırma, tip 2 diyabetli kişiler için bu tür danışmanlık seanslarını (bu durumda, düşük karbonhidratlı diyet yoluyla kilo verme) tıbbi ziyaretlerle eşleştirmenin kilo vermelerine ve kan şekeri seviyelerini düşürmelerine yardımcı olduğunu buldu.

Bir başka konu ara vermeden yapılan sonsuz diyet. Obez erkekleri içeren küçük bir araştırmaya göre iki haftalık bir diyet molası verilerek yapılan zayıflama programları kilo vermeye yardımcı olabilir. Araştırmacılar bulguları Uluslararası Obezite Dergisi’nde Ağustos 2017’de yayımladı. Bu tür ipuçlarını takip ederek kilo verirken daha enerjik ve kendinden emin hissettiren bilgilerle daha yüksek motivasyonda olabilirsiniz.

Kilo vermek göz korkutucu olabilir. Ama özellikle sağlığınız söz konusu olduğunda buna değer.

Örneğin kilo vermek meme kanseri riskinizi düşürmenize yardımcı olabilir. Aralık 2019’da Ulusal Kanser Enstitüsü Dergisi’nde yayımlanan büyük bir araştırma, 50 yaşını doldurduktan sonra kilo veren aşırı kilolu kadınların, kiloları aynı kalanlara göre meme kanseri geliştirme olasılıklarının daha düşük olduğunu buldu.

Kilo vermek, tip 2 diyabeti remisyona sokma potansiyeline sahiptir. 2019’da Diyabetik Tıp’ta yayımlanan bir araştırma, tip 2 diyabetli kişilerde, teşhisin ilk beş yılında vücut ağırlığının yüzde 10’unu veya daha fazlasını kaybetmenin, hastalığın remisyona girme olasılığının daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu buldu. Amerikan Kalp Derneği’ne göre, ekstra ağırlık, kalp hastalığı ve felç olasılığını da artırabilir.

EKSTRA 10 TÜYO

1. Yemeklerinizi yavaş yiyin.

2. Gün içinde yediğiniz yanlış besinleri not alın.

3. Egzersiz yapın ve bunu hayatınızda kalıcı kılın.

4. Haftalık yemek listesi yapın.

5. Yemek listenizi bir gün önceden düşüncelerinizde organize edin ve ertesi gün ne yiyeceginizi bilin.

6. 12 bardak su için.

7. Her ana yemekten sonra yeşil çay için.

8. Yanlış yiyecekleri porsiyon kontrolüyle ve uzun aralıklarla yemeye çalışın.Yasak koymak yerine sınır koyun.

9. Rafine besinlerden uzak durun.

10. Besinleri mevsiminde tüketin.



