Kim Kardashian tacizci için üç yıl uzaklaştırma kararı aldırdı

25 Haziran 2021 Cuma, 14:34

Reality show yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, kendisini aylardır takip ettiği öğrenilen tacizci için mahkemeden üç yıllık uzaklaştırma kararı çıkarttı. 40 yaşındaki yıldız, Charles Peter Zelenoff adlı kişiye karşı geçici koruma emri verildi. Söz konusu tacizcinin, Kardashian’ın Los Angeles’ın Hidden Hills bölgesindeki evine girmeye teşebbüs ettiği öğrenildi.

BEŞ YIL İSTEDİ, ÜÇ YIL VERDİLER

NTV'nin TMZ’den aktardığına göre, Kardashian, 23 Haziran'daki bir duruşmaya sesli arama yoluyla katıldı ve ünlü yıldızın avukatları beş yıllık bir yasaklama emri aldırmak için uğraştı. Ancak tacizci için üç yıllık uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Mahkeme, tacizcinin Kardashian’ı doğrudan tehdit etmediği görüşüne vardı. Bu karar, Kardashian’ın geçen ay açtığı geçici yasaklama emri davasının bir uzantısı niteliğinde.

2016 yılında Paris’te kaldığı otelde silahlı soyguncuların hedefi olan Kardashian, dava ettiği Charles Peter Zelenoff’un kendisiyle fiziksel ilişki kurma arzusunu dile getirdiği sosyal medya paylaşımları olduğunu mahkemeye iletti.

Geçen hafta da Kardashian, kendisine ertesi gün hapı ile elmas görünümlü nişan yüzüğü gönderen bir tacizciye karşı yasal hakkını kullanmıştı. Kardashian’ın Calabasas’taki malikanesine gelen ve içeriye girmekte ısrar eden kişiyi kapıdaki güvenlik görevlileri etkisiz hale getirerek polise teslim etmişti. Kardashian’ın iddiasına göre, bu tacizci daha önce de defalarca kapısına dayanmıştı.