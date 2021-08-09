'3'te 3' programında Atatürk sorusunu bilemeyen yarışmacı finalde elendi

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:11

Pelin Çift'in sunduğu ve TRT 1'de yayımlanan yerli bilgi yarışması 3 TE 3’ün dün akşam yayımlanan bölümünde, bir yarışmacı 50 bin liralık büyük ödülü kıl payı kaçırdı.

ATATÜRK'ÜN TRENİNİN ADINI BİLEMEDİ, ÖDÜLE VEDA ETTİ

Fen bilgisi öğretmeni Ahmet Çelik, peş peşe sorulara doğru cevap vererek final turuna yükseldi. 50 bin liralık final turuna gelen yarışmacı üçlemedeki son soruda zor anlar yaşadı.

Büyük ödülü kazanmak için son soruya gelen yarışmacı, 50 bin lira değerindeki soruya kadar ilerledi.

50 bin lira değerindeki üçlemenin son sorusunda "Atatürk'ün, 1935'ten vefatına kadar yurt gezilerinde kullandığı trenin adı nedir?" sorusu ile karşılaşarak soruya yanlış cevap verdi.

Doğru cevap şıkkı "Beyaz Tren" olan soruya, "Mavi Tren" yanıtını veren Çelik, yarışmaya veda etti.

BEYAZ TREN'İN HİKAYESİ

Ülkenin sorunlarını yerinde görmek, milletiyle bire bir temas sağlamak amacıyla çok sık seyahat ettiği bilinen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, seyahatleri o günün şartlarında kara yolunun doğurduğu güçlükler sebebiyle trenle yapmayı tercih ediyordu.

Bu amaçla Atatürk’ün ve misafirlerinin gezilerinde daha rahat edebilecekleri bir özel vagon misafirlerinin gezilerinde daha rahat edebilecekleri bir özel vagon, 1927 yılında yurt dışından satın alınmıştı. Ancak bu hizmet için tek bir vagonun yetersiz olduğu kısa sürede anlaşıldı.

Bunun üzerine; Türkiye Cumhuriyeti Hükûme­tin­ce, Almanya’da LHV Linke Hofmann-Werk firmasına, biri teknik yönetim vagonu olmak üzere dokuz vagondan oluşacak bir özel tren siparişi verildi. Bu tren 19 Temmuz 1935 tarihinde Haydarpaşa İstasyonuna getirildi. Vagonların yan taraflarının alt kısımları lacivert, diğer yerleri beyaz renge boyanmıştı. Bu sebeple trene “Beyaz Tren” adı verildi. Atatürk’ün yakın çevresi ile yabancı misafirlerinin 1935 yılından 1938’in ilk aylarına kadar yaptığı yurt gezilerinde kendisine tahsis edilen bu trenin; Atatürk’e ayrılan vagonunda sekiz ayrı bölüm bulunuyordu.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yere sahip olan Beyaz Tren, yalnızca Atatürk'ün yurt gezilerinde kullanılan bir tren olmadı. 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün İzmit'ten Ankara'ya uzanan son yolculuğuna da ev sahipliği yaptı Beyaz Tren.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1935 yılından vefatına kadar yurt gezilerinde kullandığı Beyaz Tren, Ata'nın ruhunu hissettirecek kadar güçlü bir hatırayı içerisinde barındırıyor.