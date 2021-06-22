Kim'in kız kardeşi Yo-jong'dan ABD’ye sert mesaj
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo-jong ülkesinin ABD’yle olan ilişkilerine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.
Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD Ulusal Güvenlik danışmanı Jake Sullivan'ın Kuzey Kore'nin hem diyalog hem de yüzleşmeye dair son açıklamasını "ilginç bir sinyal" olarak nitelendirmesine yanıt verdi.
Yo-jong, devlet medyasına yaptığı açıklamada, ABD'nin Pyongyang'dan yapılan açıklamaları hayal kırıklığına uğrayacak şekilde yorumladığına dikkat çekti.
“Görünen o ki, ABD durumu kendini teselli edecek şekilde yorumluyor” diyen Kim, “Yanlış yola sürüklenmelerine neden olan beklentileri, onları daha büyük bir hayal kırıklığına sürükleyecektir” dedi.
Kuzey Kore lideri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Biden yönetimi ile hem diyalog hem de özellikle yüzleşmeye, hazırlanılması gerektiğini ifade etmişti.
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