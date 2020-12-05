'Kınalı Bamya' artık resmen Bornovalı

05 Aralık 2020 Cumartesi, 13:48

Coğrafi işaretli ürünlerin, geleneksel bilgi ve kültürel değerlerin korunması açısından önemli olduğunu ifade eden Başkan İduğ, “Bu çalışma Bornova için tarihi önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yaptığımız çalışmalar ile Kınalı bamyamızı Bornovamıza kazandırmış olduk” dedi.

Tescil belgesinin üreticiler açısından da önemli olduğunu belirten Başkan İduğ, “Bu ürünler tüketiciler tarafından daha fazla talep edildiği için üreticilere pazarlama konusunda da büyük avantajlar sağlayacak. Ayrıca bu ürünler ilçemiz dışında üretildiği her yerde Bornova Kınalı Bamyası olarak anılacak. Bu nedenle Bornovamızın ülke genelinde bilinirliğinin artmasına ve tanıtılmasına da katkı koyacak”diye konuştu.