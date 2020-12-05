'Kınalı Bamya' artık resmen Bornovalı
Bornova’nın tarımsal değerlerinden olan Kınalı Bamya’sı, Bornova Belediyesinin çalışmalarıyla tescil edildi. İlçeye özgü tarım ürünlerini geleceğe taşıma çalışmaları kapsamında Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün başlığıyla yapılan başvuru, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılan değerlendirmenin ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil belgesi aldı. Belgeyi Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Eftal Düzyaman Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’a teslim etti.
Coğrafi işaretli ürünlerin, geleneksel bilgi ve kültürel değerlerin korunması açısından önemli olduğunu ifade eden Başkan İduğ, “Bu çalışma Bornova için tarihi önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yaptığımız çalışmalar ile Kınalı bamyamızı Bornovamıza kazandırmış olduk” dedi.
Tescil belgesinin üreticiler açısından da önemli olduğunu belirten Başkan İduğ, “Bu ürünler tüketiciler tarafından daha fazla talep edildiği için üreticilere pazarlama konusunda da büyük avantajlar sağlayacak. Ayrıca bu ürünler ilçemiz dışında üretildiği her yerde Bornova Kınalı Bamyası olarak anılacak. Bu nedenle Bornovamızın ülke genelinde bilinirliğinin artmasına ve tanıtılmasına da katkı koyacak”diye konuştu.
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