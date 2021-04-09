Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt: Dönüşüm işi siyasete alet edilemez

09 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Ali Kurt, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi vermek üzere dün gazetecilerle bir araya geldi. KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında düzenlenen toplantıda konuşan Kurt, “Bu projede işin merkezine KİPTAŞ’ı koyduk. Diğer paydaş şirketlerin de olduğu bir sistemi yaptık. Bu sistemde vatandaş sadece bizimle muhatap oluyor. Tüm anlaşmaları, tüm bürokratik süreçleri biz yürütüyoruz. Yüklenici de bizimle muhatap oluyor. Bankalarla da vatandaşın borçlanma taleplerine göre, biz muhatap oluyoruz. Vatandaşların bir kısmının ödeme gücü yok. KİPTAŞ olarak kefil oluyoruz. Piyasanın altında değerlerle vatandaşın borçlanmasını sağlıyoruz” dedi.

Yeşilpınar’daki söz konusu bölgenin 2006’da Bakanlar Kurulu kararıyla “Riskli Alan” ilan edildiğini ve mahkeme kararıyla da bunun tescil edildiğini kaydeden Kurt, “Biz kimsenin mağdur edilmesini istemiyoruz. Hak sahipleriyle yapılan görüşmeler sırasında mimari proje hazırlayarak ruhsat aldık. Projede hak sahiplerinin mevcut kullanım alanı kat brütü kabul edilerek, yüzde 20 yenileme kesintisi yapıyoruz. Kesinti yapılan alanı da isteyene metrekaresi 3 bin TL’den veriyoruz. Vatandaşlar ödemeyi de isterse şimdi isterse konutu aldıktan sonra 36 ayda yapabilecek. Hak sahiplerine taşınma ile 1350 liradan başlayan kira yardımında da bulunacağız” diye konuştu. Yeşilpınar Mahallesi’nde 158 hak sahibi ile 192 bağımsız birimin bulunduğunu kaydeden Kurt, “69 hak sahibi KİPTAŞ’la anlaştı. Uzlaşanlardan 30 bağımsız birim tahliye edilerek yıkıldı” dedi.

‘GARANTİSİ YOK’

Bölgenin Sulukule gibi yapılacağı iddialarını da kabul etmeyen Kurt, projeyi zamanında tamamlayamamaları durumunda hak sahiplerine başka bir bölgeden konut teklif ettiklerini de söyledi. Kurt, “Haziran 2020’den beri resmi yazışmalarımız sürüyor. Kanuna göre de ihtarlar çekildi. Bazı gruplar tamamen siyasi bir görüşle çalışmalarımıza engel olmaya çalışıyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı, bakanlık ve bürokratlar ile koodineli olarak olumlu bir süreç yürütüyoruz. Siyasi bir polemikle İstanbul’un geleceği ile oynanmak isteniyor. Bir gün sonra deprem olmayacağının garantisi var mı? Dönüşüm işi siyasete alet edilemez” dedi.