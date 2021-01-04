Kira zam oranları belli oldu

Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Kasım ayında enflasyon yüzde 14.06 olarak gerçekleşti

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2021 Pazartesi, 10:30
Kira zam oranları belli oldu
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