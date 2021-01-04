Kira zam oranları belli oldu
Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Kasım ayında enflasyon yüzde 14.06 olarak gerçekleşti
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