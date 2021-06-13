Kıraç ile Feyzi İşbaşaran birbirine düştü

13 Haziran 2021 Pazar, 15:49

Şarkıcı Kıraç, yaptığı bir açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Daha önce de çektiği bir 'milli takım klibinde' oyunculara 'Sen de askersin' sözleriyle seslendi. Kıraç'ın bu yöndeki şarkı sözleri bazı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılanırken, Erdoğan hakkındaki ifadeleri de eleştirilere neden oldu.

Bir dönem AKP'de milletvekilliği yapan ve Erdoğan ile ters düşmesinin ardından suç örgütü lideri Sedat Peker'in gönderdiği bir avukat tarafından karakolda dövüldüğü iddia edilen Feyzi İşbaşaran da eleştirilere katıldı. Kıraç'ın Erdoğan hakkındaki, "Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi düşünüyorum" ifadelerinin yer aldığı bir haberi paylaşan İşbaşaran, "Ali Tufan Kıraç, benim üzerimden AKP/Erdoğan’a yaranmaya çalışma. Senin yandaş/candaşlığın yeni değil" dedi.

İşbaşaran'ın bu yöndeki sözlerine yanıt veren Kıraç, "Senin bu yazıyı okumadığına yemin edebilirim" demekle yetindi. Bu sözlere karşılık veren İşbaşaran ise, " ‘Bu marş yanlış oldu özür dilerim’ diyeceğine hala laf yetiştirmeye çalışıyorsun. Fenerbahçe marşının hatırına fazla bir şey yazmayacağım. Sen de sus ve git işine bak" dedi.