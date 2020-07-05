Kiracılar dikkat! Pandemi sürecinde kiracı ve mülk sahibi ne yapacak?
Koronavirüs süresince toplumda en çok gündeme gelen sorunlardan biri de kira artışları ve kira bedellerinin akıbetinin ne olacağı. Koronavirüs sürecinin halen son bulmadığı ve ne kadar süreceği öngörülemiyor. Bu durumda kiracılar ve mülk sahipleri nasıl bir yol izlemeli? Avukat Kevser Yıldırım, Cumhuriyet Tv’ye konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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